أبها 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسأعلنت أمانة منطقة عسير اليوم عن إطلاق خدمة تصحيح الرخص التجارية إلكترونياً، والتي تمكن أصحاب المنشآت التجارية إلى تحديث بيانات الرخصة عبر منصة "بلدي"، وذلك لفترة مؤقتة حتى تاريخ 11 / 8 / 2022م.وأوضحت الأمانة أنه بإمكان صاحب المنشأة التقدّم بطلب الخدمة مرة واحدة لكل رخصة تجارية، مؤكدة أن الهدف هو خدمة المستفيدين عبر رقمنة الخدمات وتقليل عدد المراجعين، إضافة إلى دعم أصحاب المنشآت التجارية، وتمكينهم من تحديث رخصهم التجارية عبر منصة "بلدي".// انتهى //14:43ت م0090