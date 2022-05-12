الرياض 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسوقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ومؤسسة الملك خالد الخيرية , اليوم , مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم المنظمات غير الربحية، وتعظيم أثرها الاجتماعي، وتعزيز مساهمتها في تحقيق برنامج التنمية الوطني الشامل، والارتقاء ببيئة العمل في هذه المنظمات وفق أفضل الممارسات المتبعة وتحسين الأداء وفقاً لرؤية المملكة 2030.وتأتي هذه المذكرة في إطار دعم جهود تمكين القطاع غير الربحي في المملكة، حيث وقعها من جانب الوزارة معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي،فيما وقعها من جانب مؤسسة الملك خالد ،الرئيس التنفيذي صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد .ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى وضع إطار عام لتعزيز التعاون بينهما، وذلك لتنسيق الجهود والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات، وتقديم الاستشارات لدعم نمو وتمكين قدرات المنظمات غير الربحية التي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة.كما اتفق الجانبان على توثيق التعاون بينهما في عدد من المجالات، تتضمن تقديم الدعم الاستشاري والفني لمنظمات القطاع غير الربحي التي تشرف عليها الوزارة، وتنفيذ برامج تطويرية لأعضاء مجالس إدارة تلك المنظمات ومجالس أمنائها وتوضيح أدوارهم، وتقديم برامج تأهيلية للمسؤولين التنفيذيين والكوادر البشرية في هذه المنظمات.فيما سيسهم هذا التعاون إلى تفعيل عدد من البرامج التنموية لدعم أعمال المنظمات غير الربحية، والعمل على تنظيم دورات تدريبية متخصصة لمنظمات القطاع غير الربحي، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات.وفي إطار هذه المذكرة، اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الجانبين للمساهمة في تنفيذ بنود المذكرة، من خلال وضع خطة عمل منفصلة لكل موضوع من الموضوعات ذات الصلة بها، وبما يضمن آلية التنفيذ وتوزيع الأدوار بشكل واضح بين الطرفين ، بما يحقق التعاون المشترك والوصول إلى الهدف المنشود.// انتهى //15:00ت م0092