اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 200 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا بمدينة عايش بتشاد
الخميس 1443/10/11 هـ الموافق 2022/05/12 م واس
أنجامينا 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 200 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا بمدينة عايش في محافظة دربالي بجمهورية تشاد، استفاد منها 1.200 فرد .
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم .
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16:15ت م
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