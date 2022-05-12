أنجامينا 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 200 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا بمدينة عايش في محافظة دربالي بجمهورية تشاد، استفاد منها 1.200 فرد .وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم .// انتهى //16:15ت م0121