كابل 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 550 سلة غذائية للفئات المحتاجة في محافظة كونر بأفغانستان، استفاد منها 550 أسرة ، ضمن مشروعات دعم الأمن الغذائي في أنحاء العالم .ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة .// انتهى //16:16ت م0122