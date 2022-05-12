اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يُوزّع 550 سلة غذائية في محافظة كونر بأفغانستان
الخميس 1443/10/11 هـ الموافق 2022/05/12 م واس
كابل 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 550 سلة غذائية للفئات المحتاجة في محافظة كونر بأفغانستان، استفاد منها 550 أسرة ، ضمن مشروعات دعم الأمن الغذائي في أنحاء العالم .
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة .
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16:16ت م
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