الرياض 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسيواصل الوفد السعودي -الذي يزور مملكة هولندا برئاسة معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري- عقد اللقاءات وجلسات العمل المشتركة مع الجانب الهولندي لتعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل رؤية المملكة 2030.وتضمن جدول الأعمال عقد عدة لقاءات مع معالي وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي ليسجي شرينيماخر، ونائب وزير الزراعة يان كيس جويت، ومفوضة وكالة الاستثمار الأجنبي الهولندية الدكتورة هيلدا فان دير مير، ومعالي عمدة مدينة روتردام أحمد أبو طالب.وانتقل الوفد إلى مدينة روتردام لاستكمال جلسات عمل مشتركة استضافتها وكالة الاستثمار الأجنبي بمشاركة كبرى الشركات الهولندية، وتم خلالها التركيز على الفرص الواعدة وآفاق التعاون والشراكة في مجالات إدارة النفايات، والصحة الإلكترونية، وإنتاج الهيدروجين، والمياه، والزراعة.واختتم الوفد أعماله اليوم بجولة ميدانية مع مدير الشؤون الدولية في ميناء روتردام رينيه فان دير بلاس، لاستعراض تجربة هولندا في مجالات تخطيط وتطوير الموانئ، ودورها في تسهيل الأعمال التجارية، وزيادة فاعلية الخدمات اللوجستية، إضافة إلى الاطلاع على أكاديمية التدريب المهني التابعة للميناء.الجدير بالذكر أن الوفد السعودي ضم قيادات من وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمركز الوطني للتنافسية، وميناء جدة الإسلامي، واتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى ممثلين عن أبرز الشركات الوطنية مثل: أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك".// انتهى //16:30ت م0123