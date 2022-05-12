عدن 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسرفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, مكاتب وزارة الصحة بمديريات الشيخ عثمان ودار سعد والمنصورة والتواهي وخورمكس والبريقة بمحافظة عدن بالأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة، بالتعاون مع البرنامج الوطني للإمداد الدوائي .وأفادت مدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري أن مكاتب الصحة في المديريات المستهدفة قد تسلموا دعمًا من مركز الملك سلمان للإغاثة تضمن مضادات حيوية وأدوية متنوعة وأشربة للأطفال، متمنية في أن تسهم هذه الأدوية في تحسين جودة الخدمات المقدمة في هذه المرافق الصحية .ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة ممثلة بالمركز الحثيث لتقديم كافة أشكال الدعم الطبي للمستشفيات والمراكز الصحية في الجمهورية اليمنية الشقيقة .//انتهى//16:30ت م0124