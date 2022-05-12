الجوف 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 150 طنًا و 763 كيلوغراما من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية، استفاد منها 4.227 فردا .ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.//انتهى//16:30ت م0125