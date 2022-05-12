الأحساء 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واساطلع المستشار العام لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب الحشاني، خلال لقائه اليوم بأمين الأحساء المهندس عصام الملا، على أبرز خطط ومشاريع الأمانة الآنية والمستقبلية وجهودها في رفع مستوى المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والأمانة .وأكد المهندس الملا على أهمية التكاملية لتطوير خطط العمل على برامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة وإزالة عناصر التشوه البصري، ومساعي الأمانة وجهودها الحثيثة في إتمام المشاريع التطويرية والخدمية القائمة، والبدء في الخطط التنفيذية للمشاريع القادمة .وجرى خلال اللقاء تقديم تقرير مرئي للخطة الاستراتيجية "المحفظة الخمسية" لوكالة المشاريع بالأمانة والتي تركزت على 10 مبادرات تتضمن ( انشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية، تطوير المباني والمرافق البلدية، سفلتة مخططات ذات أولوية لأراضي المنح، تهيئة المواقع الإستثمارية، معالجة التشوه البصري وتجميل المدن، مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، تحسين إيرادات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشاريع أنسنة المدن، تعزيز السلامة المرورية في الطرق، تحسين آليات إدارة المشاريع ورفع كفاءة تصنيف المقاولين والإستشاريين )، من خلال تنفيذ نحو 322 مشروعاً .واستعرض خطط وكالة الخدمات بالأمانة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري والإسهام في تعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن، في ظل استمرارية التعاون والتكاملية مع القطاعات الحكومية والخدمية المعنية بمعالجة التشوه البصري وكذلك تدعيم جوانب التطوع البلدي والمشاركة المجتمعية في هذا المسار .وأشار التقرير الى اطلاق الأمانة لحملة " استبدلها بشجرة " الهادفة الى إزالة مظلات السيارات واستبدالها بزراعة الأشجار وذلك في 54 محور مستهدف .وكشف التقرير عن منجزات الأمانة في الحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري والتي شملت معالجة 140 ألف متراً طولياً حُفر شوارع، وصيانة 110 آلاف متر طولي من أرصفة الطرقات، وإصلاح وصيانة 20500 من الأعمدة وفوانيس الإنارة، ورفع 11600 حاجز خرساني، و 1838 سيارة تالفة ومهملة، ومعالجة وضع 21682 حاوية نظافة، وإعادة طلاء 400 ألف متر طولي أرصفة وبردورات، إضافة إلى معالجة 11367 متراً مربعاً كتابات مشوهة على الحوائط، ورفع ونقل 820 ألف متر مكعب مخلّفات انشائية .// انتهى //16:35ت م0129