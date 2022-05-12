القاهرة 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12.2 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 700.09 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.3 مليار جنيه.وأغلق مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على تراجعٍ نسبته 1.63% ليبلغ 10678.98 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" 1.63% مسجلاً 1832.91 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 1.71% لينهي التعاملات عند مستوى 2786.09 نقطة.// انتهى //16:35ت م0130