الرياض 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسرحبت منظمة التعاون الرقمي اليوم، بانضمام الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في باكستان إلى المنظمة بصفة مراقب رسمي.ويأتي هذا الإعلان بناءً على الزيارة الافتتاحية التي قامت بها الأمين العام ديمة اليحيى إلى باكستان في نوفمبر 2021، ضمن جهود المنظمة لتمكين الشباب والمرأة ومجتمع ريادة الأعمال، واستمرارًا لمهمتها نحو تمكين الازدهار الرقمي للجميع.وستعمل منظمة التعاون الرقمي مع الجامعة، لدعم مشاركة قدرات البحث والابتكار داخل باكستان ومع الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى تركيزها على مبادرات الاقتصاد الرقمي التي تدعم الشباب ورواد ورائدات الأعمال والنساء على المستوى العالمي، إذ تمثل منظمة التعاون الرقمي أكثر من نصف مليار نسمة، تمثل نسبة الشباب منهم تحت 35 عاماً 70%.وتعد الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في إسلام أباد، الجامعة الأولى للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في باكستان، حيث تعد من أعلى الجامعات الباكستانية تصنيفًا وفقًا لتصنيفات جامعة كيو إس العالمية، حيث أنشأت الجامعة في عام 2011 مكاتب لها في مجال البحث والابتكار لتعزيز المنظومة البحثية في باكستان.وتعليقًا على الشراكة الجديدة، قال رئيس الجامعة المهندس جاويد محمود بخاري: "تفخر الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بكونها عضو جديد في منظمة التعاون الرقمي، حيث تجمع بين أفضل المواهب والعقول الباكستانية لتعزيز العالم الرقمي الذي نعيش فيه، وأن اتصال طلابنا بالشبكة الرقمية النابضة بالحياة التابع لمنظمة التعاون الرقمي يعد تأكيداً للتطلعات التقنية لدولة باكستان كما سيوفر فرص وظيفية جديدة لشبابنا وخريجينا الشباب. وتتطلع الجامعة إلى التعاون مع أعضاء المنظمة لسد الفجوة الرقمية".// انتهى //16:36ت م0131