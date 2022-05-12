المنامة 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,959.67 نقطة بانخفاض قدره 51.98 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 716.72 نقطة بانخفاض قدره 16.78 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة أربعة ملايين و572 ألفاً و884 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 866 ألفاً و379 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 110 صفقات.// انتهى //16:37ت م0132