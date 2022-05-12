جدة 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع ضحيته عدد من عناصر القوات المسلحة لجمهورية التوغو، واستهدف موقعاً متقدماً لعملية كوندجوار (كبندجال بإقليم السافانا).وقدم معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، أحرّ التعازي والمواساة لأسر الضحايا وللتوغو حكومة وشعباً، راجياً الشفاء العاجل للمصابين.كما جددت الأمانة العامة للمنظمة تضامنها الكامل مع جمهورية التوغو ودعمها للحكومة التوغولية في جهودها لمكافحة الإرهاب.// انتهى //17:13ت م0134