الرياض 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسيواصل المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي بالمنطقة الشرقية على صالة نادي الخويلدية، الذي يستمر حتى 30 مايو الجاري، بمشاركة 27 لاعباً، وهم: رضا الشرفاء، ومقتدى آل زواد، ومرتضى السبع، ومحمود السواري، وسليمان الغانم، وغسان البيشي، ومعتز صيرم، وعلي آل جبر، ومرتجى مويس، وحسن الكعيبي، وحسام سعيد، وحسين سعيد، وبلال خوجه، وعمار مدني، وجواد الخواهر، ويحيى الشنقيطي، ومصطفى النعمة، وعبدالله الدخيل، وهادي الأصمخ، وأحمد مجرشي، ومحمد آل إبراهيم، وحسين الخلف، ومحمد الرشيدي، ورائد خرمي، وفؤاد السعيد، وعبدالله العقيلي، وحسن آل سلام، وحسين الخليف، فيما يشرف على المنتخب فنياً المدرب التونسي محمد بن علي بن الشيخ ويساعده المدرب الوطني ماجد الشمري، بينما يدير الفريق عبدالله الجبر، وأخصائي العلاج محمد آل نصيف.ويأتي المعسكر استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها المملكة خلال المدة من 22 من الى 29 يوليو 2022 م.// انتهى //17:35ت م0136