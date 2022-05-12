الرياض 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واستُوّج إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا للمرة الأولى منذ 2011 بفوزه مساء البارحة في المباراة النهائية على يوفنتوس 4 - 2 بعد التمديد، على الملعب الأولمبي في روما، مبقيًا على حظوظه بتحقيق الثلاثية المحلية.وتقدم إنتر باكرًا عبر نيكولو باريلا (6)، إلا أن اليوفي قلب الطاولة في غضون دقيقتين في الشوط الثاني عبر الإسباني ألفارو موراتا (50) والصربي دوشان فلاهوفيتش (52)، قبل أن يفرض الإنتر التمديد بركلة جزاء نفذها التركي هاكان تشالهان أوغلو (80).وحسم الكرواتي إيفان بريتشيش الفوز لإنتر في الشوط الإضافي الأول بهدف من ركلة جزاء (98) وآخر من تسديدة (102)، ليحقق إنتر لقبه الثامن في المسابقة.// انتهى //17:35ت م0137