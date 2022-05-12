الرياض 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي للرماة اليوم الخميس إلى دولة الكويت الشقيقة للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة 2022، المقامة خلال المدة من الخامس عشر حتى الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري، وذلك برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن مساعد بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية.وضمت قائم المنتخب السعودي للرماية اللاعبين الرماة: عقيل البدراني ، ومحمد الهلالي ، ومحمد العمري ، ومسفر الدوسري ، ومحمد المالكي ، وعطا الله العنزي (رماة مسدس)، وكذلك فايز العنزي ، وبدر العتيبي، وحسين الحربي ، وعبدالرحمن الجحيدلي، وعبدالعزيز العنزي، وسفر العماري(رماة بندقية)، فيما يشارك من رماة (سكيت) اللاعبون: سعيد المطيري، وحاتم الشمري، ومحمد الخمشي، ومن رماة تراب، اللاعبون: محمد الشريدة، وفهد المطيري، وفيصل الدعجاني.وأوضح سمو الأمير خالد بن بندر رئيس البعثة أن الرماة السعوديين سيمثلون أخضر الرماية في منافسات رماية أسلحة (المسدس والبندقية) لمختلف المسافات، مؤكداً أن المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة 2022 بالكويت تأتي في إطار روزنامة مشاركات المنتخب في مختلف المنافسات والبطولات على المستوى الإقليمي والدولي، الأمر الذي نتطلع إلى أن يسهم في إكساب لاعبي أخضر الرماية مزيداً من الخبرة، منوهاً بأن الهدف من هذه المشاركة هو تحقيق نتائج جيدة تعزز من الحضور المشرّف للمنتخب في مثل هذه الدورات.يذكر أن المملكة ستشارك في دورة الألعاب الخليجية الثالثة 2022 -المقامة في دولة الكويت- بأكثر من 250 لاعباً ولاعبة، يمثلون المنتخب الوطني في مختلف ألعاب الدورة، ويعوّل عليهم تحقيق نتائج جيدة، لا سيما أن المملكة كانت قد تصدرت الترتيب العام برصيد 115 ميدالية متنوعة، وذلك في منافسات الدورة التي أقيمت في الدمام عام 2015م.// انتهى //17:46ت م0138