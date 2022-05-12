الرياض 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واساستقبل مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض عدداً من منسوبي برنامج جودة الحياة، الذي يعد أحد أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع البرنامج وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030.وقدّم المركز لمنسوبي جودة الحياة نبذة تعريفية لما يقدمه من خدمات أمنية وخدمية للمواطنين والمقيمين والزائرين في المنطقة، ويهدف إلى بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض يخدم (22) محافظة، إضافة الى مدينة الرياض، ووحد عمل (62) غرفة عمليات تحت سقف واحد، ويختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعدد من الجهات الأمنية والخدمية.// انتهى //18:10ت م0140