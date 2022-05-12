الخفجي 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسقبضت شرطة محافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية، بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، على (3) مقيمين من الجنسية السورية ومواطن لحيازتهم عملة مزيفة، و(2300) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و(189) طلقة نارية حية، ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //18:14ت م0142