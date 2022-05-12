عمّان 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسدانت الحكومة الأردنية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم عددٍ من منازل الفلسطينيين في مسافر يطا وتهجير سكانها، وإقرار إسرائيل لمخططات بناء أكثر من 4000 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرقاً صارخاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334.وشدّد السفير أبو الفول على أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي مُمارساتٌ غير شرعية وغير قانونية ومرفوضةٌ ومدانة، تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود حلّ الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حلّ الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.// انتهى //18:32ت م0145