الرياض 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسانطلقت اليوم البطولة الثالثة من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني، الدوري الذي يضم في طياته 7 رياضات إلكترونية، وستقام البطولة لرياضة Pubg Mobile الإلكترونية التي يتوق جماهير الرياضات الإلكترونية في المملكة لرؤيتها لأول مرة على منصة الدوري السعودي الإلكتروني، وتستمر حتى السبت المقبل .وصرح الرئيس التنفيذي للعمليات بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أحمد البشري قائلا : "الإقبال الذي شاهدناه من الجماهير لشراء تذاكر الحضور والتفاعل عبر وسائل التواصل لرياضة إلكترونية تقام لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي الإلكتروني دليل على تنوّع جماهير الرياضات الإلكترونية لدينا في المملكة وأننا متميزون بجميع الرياضات الإلكترونية المختلفة ونسعى في الاتحاد دومًا لتقديم الأفضل لمجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي" .يذكر أن تذاكر اليوم الأول من بطولة Pubg Mobile قد نفدت بالكامل وهذا دليل تشوّق الجمهور لحضور الدوري السعودي الإلكتروني بعد توقفه لعيد الفطر المبارك، وقد أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن رياضتين إلكترونيتين ستقام لهما بطولات بالدوري السعودي الإلكتروني الأول، وهي رياضة League of Legends الإلكترونية ورياضة VALORANT الإلكترونية، لتبلغ مجمل بطولات الدوري الإلكتروني سبع بطولات سعيًا من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتلبية جميع رغبات الجمهور .وأقيم بالدوري السعودي الإلكتروني حتى الآن بطولتين لرياضة Overwatch الإلكترونية ولرياضة R6S الإلكترونية، وحصل على لقب الأولى نادي 01Esports الإلكتروني وأما الثانية فقد حصل على لقبها نادي Falcons Esports، وبلغ الحماس في البطولتين أشدّه، وكما أن الدوري السعودي الإلكتروني "قمة المنافسة السعودية "فهو المظلة الرسمية لمنافسات الرياضات الإلكترونية المحلية، ويسعى خلاله لاكتشاف المواهب وتمكين اللاعبين المحليين والأندية وخلق بيئة رياضات إلكترونية احترافية تمنحهم فرصة الوصول لكبرى المحافل الدولية .// انتهى //18:41ت م0146