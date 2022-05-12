عام / سمو محافظ الأحساء يستقبل مسؤولي المحافظة
الخميس 1443/10/11 هـ الموافق 2022/05/12 م واس
الأحساء 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء , بديوان المحافظة اليوم , مديري الجهات الحكومية بالمحافظة , بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي.
وحث سموه مسؤولي المحافظة على القيام بمهامهم على الوجه الأكمل لتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة , منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- للمحافظة من دعم واهتمام متواصل .
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18:59ت م
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