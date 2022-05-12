الأحساء 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء , بديوان المحافظة اليوم , مديري الجهات الحكومية بالمحافظة , بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي.وحث سموه مسؤولي المحافظة على القيام بمهامهم على الوجه الأكمل لتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة , منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- للمحافظة من دعم واهتمام متواصل .// انتهى //18:59ت م0148