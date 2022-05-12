المدينة المنورة ١١ شوال 1443 هـ الموافق ١٢ مايو 2022 م واسأنهت أمانة منطقة المدينة المنورة الأعمال التطويرية للمرحلة الأولى من مشروع طريق الصحابية زنيرة الرومية - رضى الله عنها – الذي يستهدف استحداث مسارات آمنة للمشاة وتهيئة مواقع واستراحات للجلوس، إضافة إلى تنظيم مسارين لمرور السيارات وتجهيز مداخل ومخارج الطريق بطريقة تتواكب مع برنامج أنسنة المدينة المنورة فضلاً عن رفع أعمال الزراعة والتشجير ورفع كفاءة خدمات الطريق.وأوضحت الأمانة أن مجموع المساحة المطورة في المشروع تقدر بـ 22 ألف متر مربع، شملت تهيئة مسارات للمشاة على امتداد 650 متراً، وتنظيم مسارات السيارات للطريق بعرض 30 متراً، إضافة إلى تهيئة مواقف السيارات بمجموع 180 مركبة على امتداد الطريق، إلى جانب تهيئة المناطق المخصصة للجلوس على مساحة 1000 متر مربع، وزراعة مناطق خضراء بمسطح 1000 متر مربع في مواقع مختلفة على امتداد الطريق وزراعة 400 شجرة وتهيئة مناطق الاستثمار وتركيب 54 عمود إضاءة موفرة للطاقة.ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج أنسنة المدينة التي تشرف عليها أمانة المنطقة ليشكل إضافة جديدة لخدمة سكان وزوار المدينة المنورة، فضلًا عن مستوى البنية التحتية وتطوير الواجهات وتعزيز الهوية البصرية في الشوارع والطرق الحيوية، وذلك ضمن مستهدفات تعزيز جودة الحياة في المدينة المنورة.// انتهى //18:59ت م0149