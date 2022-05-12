الرباط 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسانطلقت بالعاصمة المغربية الرباط افتراضيا وحضوريا اليوم أعمال أسبوع المدن الذكية لعام 2022، الذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بمشاركة الجامعة الدولية للرباط، وتعاون العديد من الشركاء الدوليين والخبراء والباحثين، بهدف تسليط الضوء على أهمية خدمات وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، للإسهام في بناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة وشاملة ومزدهرة.وتشارك الإيسيسكو في هذا الأسبوع لإبراز أهمية التحول نحو المدن الذكية والمستدامة والمرنة، من أجل الحفاظ على البيئة وضمان حق الأجيال القادمة في مستقبل أفضل، والتعريف ببرامجها المستقبلية وخطط عملها من أجل تعزيز انخراط دولها الأعضاء في هذا التصور الجديد.ويتضمن جدول أعمال الأسبوع تنظيم مؤتمرات وندوات وحلقات تدريبية، مع إفساح المجال لطلاب الهندسة والدكتوراه والشركات الناشئة لعرض المشاريع والابتكارات المتعلقة بالمدن الذكية.// انتهى //19:01ت م0150