واشنطن 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسجيل مليون وفاة بسبب فيروس كورونا (كوفيد19) منذ بداية انتشار الوباء حتى اليوم.وأكد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في بيان صحفي نشره البيت الأبيض اليوم أنه بتسجيل وفاة مليون أمريكي اليوم بسبب فيروس كوفيد ⁠19 يجب أن نظل يقظين ضد هذا الوباء وأن نفعل كل ما في وسعنا لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.// انتهى //19:03ت م0151