واشنطن 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واساستضافت الولايات المتحدة، اليوم، القمة العالمية الثانية حول فيروس كورونا المستجد ، بمشاركة عدد من الدول والمنظمات من جميع أنحاء العالم، وذلك لتسريع الجهود الجماعية للحصول على لقاحات الفيروس، وتعزيز الوصول إلى الاختبارات، وحماية القوى العاملة الصحية، وتمويل وبناء الأمن الصحي للأوبئة والأزمات الصحية الأخرى في المستقبل.وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض، أن القمة حصلت على التزامات مالية جديدة بلغ مجموعها أكثر من 3 مليارات دولار في شكل تمويل جديد، ولم يتم الإعلان عن تفاصيلها بعد، بما يتجاوز التعهدات التي تم التعهد بها حتى الآن في عام 2022.وأفاد البيان أن تلك الالتزامات تشمل أكثر من ملياري دولار للاستجابة الفورية لـفيروس كوفيد 19، ومبلغ 962 مليون دولار من الالتزامات تجاه التأهب الجديد للوباء وصندوق الأمن الصحي العالمي في البنك الدولي.// انتهى //19:20ت م0153