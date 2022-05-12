رفحاء 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسطرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء اليوم، فرصتين استثماريتين تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة محطة فحص دوري للسيارات بمخطط المعارض برفحاء، بمدة عقد إيجارية تصل إلى 15 سنة، وبمساحة 19,878 مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم في محافظة رفحاء، بمدة عقد إيجارية تصل إلى 15 سنة، وبمساحة 1,800 مترًا مربعًا.ودعت المستثمرين الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى //19:52ت م0156