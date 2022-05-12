اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة (واس) الاقتصادية
الخميس 1443/10/11 هـ الموافق 2022/05/12 م واس
الرياض 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واس
أصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس" النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق "النشرة الاقتصادية" بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 18.33 .
اليورو 0.96 .
الجنيه الإسترليني 0.81 .
اليوان الصيني 6.78 .
وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب 1834.4 دولارًا أمريكيًا للأوقية.
الفضة 20.87 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 943.5 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 1893.43 دولارًا للأوقية.
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
برنت 107.53 دولارًا أمريكيًا.
نايمكس خفيف 106.17 دولارًا.
نفط الغاز 1074.25 دولاراً.
الغاز الطبيعي 7.74 دولارات.
غاز البروبان 6030 دولارًا.
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