الرباط 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعا بنسبة0.61 %، مسجلاً 12.572,39 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة0.71 % ليستقر عند 1.013,36 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.05 % مسجلاً 939,59 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 76,28 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة حوالي 656,98 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:22ت م0158