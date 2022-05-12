الرياض 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واستمكَّنَ فريقا العمران واليرموك من الفوز على فريقي النصر والرائد في المرحلة الأولى من منافسات التصفيات النهائية لبطولة المملكة لدرجة الناشئين، التي انطلقت اليوم،على صالة نادي النصر بالرياض.ونجح العمران في تجاوز النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد 25 / 16 ، 21 / 25 ، 25 / 21 ،25 / 16، فيما تغلَّب اليرموك على الرائد بثلاثة أشواط نظيفة 27 / 25 ، 25 / 19 ، 25 / 17 .ويلتقي اليوم الجمعة في الجولة الثانية للتصفيات اليرموك والعمران عند الساعة 4 عصراً ويقود اللقاء تحكيمياً أحمد القرني حكم أول وسعيد هايل حكم ثان وسعد الدوسري مسجلاً، في حين يلتقي في المباراة الثانية النصر والرائد عند الساعة 6 مساءً، ويقودها تحكيمياً عبدالله العتيبي حكم أول ويزيد العصيمي حكم ثان وعبدالعزيز المغربي مسجلاً.// انتهى //21:01ت م0160