القاهرة 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم بنظيره الدنماركي يبي كوفود، وذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية؛ ومنها الأزمة الأوكرانية، وتطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا.// انتهى //21:02ت م0161