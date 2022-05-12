الرياض 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واساختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض اليوم منتدى "المواطنة الرقمية في حياتنا اليومية" ومعرض التوظيف المصاحب للمنتدى،ضمن ملتقى تقني الرياض 2022.حيث استمر المنتدى لمدة يومين؛الثلاثاء والخميس عُقد خلالهما 4 جلسات حوار تناول فيها 15 متخصصًا وخبيرًا أربعة محاور،هي:علم البيانات والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة وريادة الأعمال الرقمية، وبلغ عدد الحضور للمنتدى في يوميه ما يتجاوز 1300 شخص.وشمل معرض التوظيف المصاحب أركان 44 جهة توظيف، وتم توفير 4578 فرصةً وظيفيةً متنوعةً لخريجي وخريجات المنشآت التدريبية،كما شمل 58 ورشة تدريبية و5 جلسات للمقابلات الشخصية، وبلغ عدد الحضور لمعرض التوظيف 5341 شخصًا.كما جري توقيع 5 اتفاقيات للتوظيف.وفي ختام اليوم كرَّمَ مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل المتحدثين والشركات المشاركة في معرض التوظيف.// انتهى //21:23ت م0162