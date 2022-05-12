الرياض 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسحقَّقَ الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، فوزًا على نظيره الباطن بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم "الخميس"، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وأحرز الكاميروني ليندر تاوامبا، هدف التعاون الوحيد في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة عرضية من المصري مصطفى فتحي، الذي تألق في مراوغة دفاعات الباطن، قبل أن يرسل عرضية إلى تاوامبا الذي أودع الكرة برأسية في المرمى.ورفع التعاون رصيده إلى 29 نقطة، ليصعد "مؤقتًا" إلى المركز الثاني عشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد الباطن عند 26 نقطة، في المركز الخامس عشر، وقبل الأخير.// انتهى //21:28ت م0164