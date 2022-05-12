مكة المكرمة 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسأدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطةً أمنيةً شمال سيناء في جمهورية مصر العربية،ونجمَ عنه عددٌ من الوفيات والإصابات في صفوف القوات الأمنية.وندَّدَ معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا الهجوم الإجرامي الغادر، الذي يؤكد الضرورة الملحة لمواصلة الجهد الدولي المشترك، وعلى مختلف المحاور، لدحر التطرف والإرهاب والقضاء على منابعه، مجدداً معاليه التأكيد في هذا السياق على أن هذه الاعتداءات الغادرة لن تزيد مصر إلا قوة وعزيمة على مواجهة الإرهاب واستئصاله.وشدَّد معاليه، باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، على التضامن الكامل مع جمهورية مصر العربية في حربها ضد الإرهاب،وضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها، معرباً عن خالص التعازي لأسر الضحايا، ولمصر العزيزة قيادةً وحكومةً وشعباً، سائلاً الله تعالى أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يردَّ كيد الإرهاب في نحره، ويقي الجميع شرَّه.// انتهى //21:34ت م0165