أبها 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسأكَّدَ صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز،أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها،لجميع محافظي ورؤساء المراكز ومنسوبي إمارة المنطقة،أهمية التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م.ودعا سموه سكان المنطقة من مواطنين ومقيمين إلى التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء وباحثيها الميدانيين، وتقديم المعلومات المطلوبة من خلال الطرق المتاحة؛سواء من خلال استمارة العد الذاتي،أم زيارة محطات العد الذاتي بمراكز التسوق، أم من خلال العد الميداني، مشيرًا إلى أهمية المعلومات المقدمة لصنَّاع القرار في رسم الخطط والإستراتيجيات الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وبموافقة سمو الأمير تركي بن طلال، حدَّدت إمارة منطقة عسير لمنسوبيها، "ساعة التعداد" ضمن ساعات العمل من خلال تعبئة استمارة العد الذاتي الإلكتروني، عند الساعة التاسعة صباحًا من دوام يوم الأحد القادم، لجميع منسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة، وذلك للتعاون بتسجيل معلومات التعداد من خلال الرابط الإلكتروني.// انتهى //21:55ت م0168