الرياض 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسأطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم بديوان الرئاسة مشروع (تطوير الخطة الإستراتيجية ومؤشرات الأداء للرئاسة العامة)،الذي ينفِّذه معهد الإدارة العامة.وقال معالي الرئيس العام خلال إطلاق المشروع: إن الرئاسة العامة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نقلة نوعية في مجال تطوير الخطة الإستراتيجية للرئاسة، والحصول على الهدف الذي تسعى لتحقيقه من خلال هذا المشروع، وهو تطوير وتفعيل خطة الرئاسة الإستراتيجية طويلة المدى إيماناً من الرئاسة العامة بوجود متغيرات ومتطلبات ألزمت أن يكون هناك جوانب تطويرية،وإعادة لتقييم الخطة، وتعديل ما يلزم من تعديل، وذلك في ضوء ما استحدث من الأنظمة واللوائح والقرارات،وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030،ويحقق الأهداف الإستراتيجية للرئاسة العامة، تماشياً مع تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.وبيَّن معاليه أن الرئاسة العامة اختارت معهد الإدارة العامة ليكون شريكاً في هذا المشروع؛لتوافق أهداف المعهد مع أهداف الرئاسة؛لأن من أهداف المعهد إعانة الجهات الحكومية في تطوير أدائها،وأن يكون مسانداً لمتطلباتها.من جانبه،بيَّن وكيل الرئاسة العامة للتخطيط والتطوير الشيخ عبدالله شراحيلي، أن المشروع يهدف إلى مراجعة وتطوير الخطة الإستراتيجية للرئاسة العامة من خلال تحليل ومراجعة الخطة الإستراتيجية الحالية للرئاسة العامة، وتحليل الوضع الراهن لمؤشرات الأداء، مع دراسة تحليلية للبرامج التنفيذية، وإعداد خارطة طريق لتنفيذ الخطة الإستراتيجية المطورة والبرامج التنفيذية، ووضع خطة التواصل،وخطة إدارة التغيير والمخاطر، ونشر ثقافة التخطيط،إضافة إلى نقل المعرفة لمنسوبي الرئاسة،وتوفير برنامج إلكتروني لمتابعة وتنفيذ الخطة الإستراتيجية المطورة والخطط التنفيذية.// انتهى //21:55ت م0169