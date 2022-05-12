الرياض 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسحقق فريق الشباب فوزًا على نظيره فريق الفيصلي بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "موسم 2021-2022".وسجل هتان باهبري هدف الشباب في الدقيقة 75، بعد تمريرة رائعة من نواف العابد، ليسدد باهبري كرة قوية داخل منطقة الجزاء، وتستقر الكرة في الزاوية اليمنى.ورفع الشباب رصيده إلى 50 نقطة، ليحافظ على المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، متمسكًا بآمال التأهل إلى كأس السوبر السعودي 2023، الذي يشهد مشاركة 4 فرق لأول مرة في تاريخ المملكة.// انتهى //23:09ت م0173