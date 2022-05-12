اقتصادي / أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
الخميس 1443/10/11 هـ الموافق 2022/05/12 م واس
نيويورك 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واس
سجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضًا 5.10 نقاط، 0.13%، إلى 3930.08 نقطة, وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 103.81 نقطة، 0.33% إلى 31730.30 نقطة.
وسجَّل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعًا بمقدار 6.72 نقاط، 0.06 %، ليغلق عند 11370.96 نقطة.
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