نيويورك 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضًا 5.10 نقاط، 0.13%، إلى 3930.08 نقطة, وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 103.81 نقطة، 0.33% إلى 31730.30 نقطة.وسجَّل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعًا بمقدار 6.72 نقاط، 0.06 %، ليغلق عند 11370.96 نقطة.// انتهى //23:36ت م0174