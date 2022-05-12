جدة 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة الدكتور قطب مصطفى سانو، بمقر الأمانة العامة، اليوم، السفير المتجوّل للولايات المتحدة الأمريكية المكلف بالحرية الدينية الدولية رشاد حسين.وأوضح السفير حسين، أن زيارته لمقر الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي تأتي في إطار سعي بلاده الدؤوب إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي والأجهزة التابعة لها، وللاطلاع والاستفادة من إسهامات المجمع في مجالات التعددية والتسامح الديني والتعايش بين الأديان والثقافات، ومحاربة ومكافحة الفكر المتطرف والإرهاب والعنف.وبين أن حكومة بلاده تنظر بكل تقدير لما يقدمه المجمع من فكر معتدل ورصين، وكل الجهود المحمودة لنشر الاعتدال والتعايش السلمي بين الأديان، متطلعاً إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع المجمع من أجل خدمة هذه الأهداف الإنسانية النبيلة، وذلك من خلال التنظيم المشترك لبعض الفعاليات العلمية الهادفة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، ومشاركة المؤسسات الدينية الأمريكية المرموقة في دورات المجمع ومؤتمراته العلمية المتنوعة.من جانبه، أشار معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، إلى أن هذا اللقاء سيشكل بداية لعلاقات تعاون وتنسيق متينة ورصينة بين المجمع والسلطات المشرفة على الشأن الديني بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً استعداد المجمع للعمل على تنظيم فعاليات علمية مشتركة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، موجهة للمجتمعات المسلمة تخدم هذه الأفكار، ودعوة العلماء الأمريكان المسلمين إلى المشاركة في دورات المجمع القادمة لإثراء الحوار وتعميم الفائدة.// انتهى //23:58ت م0175