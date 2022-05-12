واشنطن 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسالتقى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله بن عامر السواحة أمس الخميسK مع عدد من رؤساء شركات الفضاء الأميركية، بحضور معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي.وجاءت اللقاءات ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها المهندس السواحة للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية والتنموية؛ لتعزيز دور قطاع الفضاء بالمملكة.والتقى معاليه بكلٌ من الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة United Launch Alliance‏ "ULA" جون إلبون ، والمؤسس الرئيس التنفيذي لشركة Space Perspective جين بوينتر .وتهدف اللقاءات إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال خدمات إطلاق المركبات الفضائية، وبناء شراكات للإسهام في نمو قطاع السياحة الفضائية، وتبادل الخبرات والتقنيات في مجال صناعة المركبات الفضائية، والتوسع في أنشطة المنظورات الفضائية لتوطينها، داخل المملكة، وتعزيز الدور الحيوي والمهم لقطاع الفضاء لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //00:51ت م0004