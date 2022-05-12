واشنطن 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسعقد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله بن عامر السواحه ، أمس الخميس ، عدداً من اللقاءات الثنائية مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الفضاء الأمريكية، وذلك لتبادل الخبرات والتقنيات والسعي لتعزيز القدرات المشتركة لقطاع الفضاء.وجاءت اللقاءات ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها المهندس السواحه للولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى معاليه مع كلٌ من المؤسس ،الرئيس التنفيذي لشركة (Axiom) مايكل سوفريديني ، و الرئيس التنفيذي لشركة (Redwire) بيتر كانيتو ، وذلك بحضور معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي.وناقشت اللقاءات عدة محاور رئيسية تستهدف تبادل الخبرات والتقنيات المختصة بمنصات الجاذبية الصغرى، والتعاون المشترك لتوطين صناعة الأقمار الصناعية، والسعي لتعزيز القدرات المشتركة على اكتشاف الحطام الفضائي، والمساهمة الفعالة في بناء المنظومات الملاحية المتطورة .// انتهى //01:31ت م0006