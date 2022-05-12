الطائف 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف على أهمية تعاون الجهات الحكومية والخاصة في المحافظة والمراكز التابعة لها مع الهيئة العامة للإحصاء في التعداد العام للسكان والمساكن 2022م.وحث سمو محافظ الطائف السكان من مواطنين ومقيمين على التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، وبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذا المشروع الوطني الذي سيسهم في معرفة الاحتياجات الفعلية ورسم الخطط الإستراتيجية المستقبلية.ونوه سموه بما تقدمه الهيئة العامة للإحصاء في تعداد السعودية 2022 وجهود فريق الهيئة ، من خلال إشراك الجهات الحكومية في جميع مراحل المشروع والاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة .// انتهى //01:46ت م0007