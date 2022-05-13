عمّان 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني في واشنطن امس بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بريت ماكغورك.وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الأهتمام المشترك.// انتهى //03:51ت م0010