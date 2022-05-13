ينبع 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسحصل مركز أعمال الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية على جائزة Titan Award عن الفئة الذهبية وذلك في فئة "التميز في خدمة العملاء".الجدير بالذكر أن هذه الجائزة أقيمت بمشاركة مرشحين من 50 دولة منها الولايات المتحدة وأستراليا والهند وايرلندا ونيوزلندا وهولندا وكندا.وتأتي هذه الجهود نتيجة للدعم المستمر من القيادة الرشيدة ولارتقاء مستوى جودة الحياة بمدينة ينبع الصناعية التي تواكب برنامج رؤية 2030// انتهى //05:27ت م0011