ينبع 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسنفذت أمس إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهئية الملكية بينبع بالتنسيق مع عدد من الإدارات والجهات ذات الاختصاص (فرضية) حريق وهمي في عدد من مقرات العمل التابعة لإدارات الهيئة الملكية بينبعيأتي ذلك تطبيقاً لأعلى معايير السلامة والأمن التي تتبناها إدارة الأمن الصناعي والسلامة وامتداداً لما تنفّذه من فرضيات طوارئ وإخلاء وهمية في منشآت الهيئة الملكية بصفة دورية للتأكد من الجاهزية الشاملة للتعامل مع أي حالات حقيقية (لاقدر الله) في أي وقت ، ورفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة لدى الكوادر البشرية والتوعية بكيفية الاستغاثة والإخلاء الصحيحة وكذلك لتقييم القدرات الممكنة للاستجابة في حالات الطوارئ والتأكد من الجاهزية التامة للخطط والاجراءات وكفاءة نظام الاتصالات وأماكن التجمع وجاهزية الأفراد والمعدات في ظل الإمكانيات المتاحة .// انتهى //05:28ت م0012