الرياض 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - موجه حارة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الافقية على منطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف خاصة على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.// انتهى //06:00ت م0014