الرياض 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية بورونديالمملكة تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على النقطة الأمنية بشمال سيناءوزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الهندوزير الخارجية يلتقي وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجريفيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية قبرصوزير الخارجية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعشبدء الاجتماع الوزاري العربي الأول للوزراء المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث برئاسة السودانأمير الشرقية يوجه الجهات الحكومية بالتعاون لإنجاح تعداد السعودية 2022نائب أمير الشرقية يشدد على تنفيذ توجيهات أمير الشرقية لإنجاح تعداد السعودية 2022أمير عسير يحثُّ المواطنين والمقيمين على التعاون مع باحثي الإحصاءأمير نجران يثمّن تنازل ذوي مهدي آل معجبة لوجه اللهمحافظ الأحساء المعين يستقبل المسؤولين بالمحافظةرئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانيةوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يشارك في الندوة الافتراضية للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرالأمين العام لمركز مكافحة التطرف: تجمعنا الإنسانية والعالم يتسع للجميعأمانة المدينة تنجز المرحلة الأولى لطريق زنيرة الرومية«داعم 2» تستهدف 100 من قيادات تعليم الرياضوركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وقالت صحيفة "الرياضط في افتتاحيتها بعنوان (استدامة الرؤية) : واجهت رؤية المملكة 2030 في بداياتها حملات تشكيك ممنهجة، وأطلق المتطفلون سياط نيرانهم لتقويضها حتى قبل أن تبدأ، ففي الداخل كان هناك من يخشى التغيير، وفي الخارج هناك من تسوؤه نجاحات المملكة.وأضافت : إن ما حققته الرؤية من مكتسبات على أرض الواقع يثبت أنها رؤية المستقبل بما أنجزته من نجاحات في وقت قياسي، ومن ذلك ما يشهده الاقتصادي السعودي من نمو مضطرد في مختلف القطاعات، رغم الأزمات التي عصفت بالعالم.وأوضحت : ما يدل على أن الطريق ممهد لمواصلة النجاحات في ظل التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التأثيرات المحتملة على الاقتصاد، إلى جانب تعظيم الإيرادات الحكومية وتنويعها، وتحقيق التوازن المالي، ورفع كفاءة وتعزيز الإنفاق الحكومي، ومراجعة المشروعات الحكومية والتأكد من تحقيقها للأثر الإيجابي وانعكاسها على رفاهية المواطنين، إضافة إلى طرح العديد من المبادرات وفي مقدمتها حزم التحفيز للقطاع الخاص.وختمت : إن المنجزات التي تحققت خلال سنوات الرؤية أظهرت فارقاً تنموياً ملحوظاً، يتمحور حول الاستدامة والازدهار والابتكار وقيادة الأعمال، وهو ما يعني مزيداً من التطور والنمو المتسارعين والتنوع الاقتصادي.وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (التحالف الدولي) : مكافحة الإرهاب تمثل أولوية عالية في جهود المملكة على كافة الأصعدة، وقدمت بالداخل نجاحا منقطع النظير في استئصاله بضربات أمنية استباقية قوية لعناصره، والتصدي التشريعي والسيبراني لجرائم الترويج والتمويل وغسل الأموال بخطوات ومنجزات أمنية إستراتيجية، لتنعم، ولله الحمد، بالأمن الوارف، وحرصها الدائم على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب بكافة صوره وتنظيماته ومواجهة جذور التطرف، وتعزيز نشر قيم الإسلام السمح من الوسطية والاعتدال والتعايش، وفي ذلك بذلت المملكة الكثير من المواقف والمبادرات داخليا وعالميا، ومنها إنشاء ودعم المراكز المتخصصة والتنسيق مع الدول في هذا الاتجاه.وأضافت : هذه المواقف الثابتة، أكد عليها مجددا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وتقدير المملكة للدور الكبير الذي يقوم به هذا التحالف في القضاء على امتداد التنظيم الإرهابي وانتشاره في العراق وسوريا، مع ضرورة عدم إغفال التهديد الكامن وأخطار شروره القائمة، ما يستدعي من الجميع مواصلة الجهود والتنسيق لمحاصرة انتشاره ومنع تمويله، واستمرار مكافحة أيديولوجيته الضالة المنحرفة عن تعاليم الدين الحنيف والقيم الإنسانية، حتى القضاء عليه وتخليص العالم من شروره.// انتهى //06:00ت م0015