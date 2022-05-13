رام الله 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اقتحم 133 مستوطناً المسجد الأقصى، بينما تم اعتقال 14 فلسطينيا، وتدمير بركة تجميع مياه في الأغوار، واستهداف صيادين ومزارعين ورعاة في قطاع غزة.ونشرت الصحف إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية لمصادقة ما تسمى اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى التابع لـ"الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة سكنية لتوسيع المستوطنات بما فيها عديد البؤر الاستيطانية العشوائية المعزولة.وتحدثت صحف فلسطين عن إدانة الاتحاد الأوروبي، موافقة السلطات الإسرائيلية على خطط تطوير أكثر من 4400 وحدة استيطانية، وزيادة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وكذلك الموافقة بأثر رجعي على ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية.// انتهى //08:56ت م0017