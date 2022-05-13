الرباط 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بلقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بمدينة مراكش، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.وسلطت صحف الرباط الضوء على نتائج الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، مشيرة إلى أن المشاركين ألحوا على الحاجة إلى تملك إستراتيجيات فعالة في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصا بالنسبة للدول الأفريقية.وواصلت صحف الجمعة تتبعها لحالة التوتر السائدة في الأراضي العربية المحتلة وخاصة في القدس الشريف، حيث يواصل المستوطنون الإسرائيليون اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى، واعتقال عدد من الفلسطينيين.ولفتت صحف المغرب الى أن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي قررت إلغاء إلزامية وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات اعتبارًا من الأسبوع المقبل.// انتهى //10:33ت م0019