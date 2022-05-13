إسلام آباد 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم عزم باكستان والولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز العلاقات الثنائية، واستعداد وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري للقيام بزيارة رسمية إلى واشنطن الأسبوع المقبل.وأخبرت عن التفجير الذي وقع الليلة الماضية في مدينة كراتشي وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة عشر بجروح، وهو ثاني عمل إرهابي تشهده كراتشي خلال الأسبوعين الأخيرين، وذلك في الوقت الذي كثف فيه الجيش الباكستاني عمليات التمشيط ضد العناصر الإرهابية في المناطق المحاذية للحدود مع أفغانستان.وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية لمكافحة انتشار السلالة الفرعية لمتحور أوميكرون، والتي تحمل اسم "بي إيه. 2. 12.1"، وذلك بعد تسجيل أول إصابة بهذه السلالة في البلاد.وتناقلت صحف إسلام آباد متفرقات منها تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مليون حالة وفاة بفيروس كورونا، وتطورات الوضع السياسي في سريلانكا بعد استقالة رئيس الوزراء السابق.// انتهى //10:41ت م0023