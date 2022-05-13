تونس 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسبدأت بالعاصمة التونسية أعمال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري بحضور رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي .وشددت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، لدى افتتاحها أعمال المنتدى, على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في ظل تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتونس نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19، مشيرةً إلى الإصلاحات الاقتصادية المهمة، التّي شرع البلدين في تجسيمها، بهدف تحسين مناخ الأعمال والتشجيع على المبادرة الخاصة.وأفادت بودن أن الحكومة التونسية شرعت في اتخاذ عديد الإجراءات والإصلاحات العاجلة الهادفة إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية وتنشيط المؤسسات الصناعية ودفع الاستثمار الخاص والحفاظ على مواطن الشغل بالتوازي مع وضع مخطط للتنمية يغطي الفترة 2023-2027 يهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته عل التأقلم مع التغيرات والتحولات المتسارعة في المجال الاقتصادي.من جانبه دعا رئيس الوزراء المصري في كلمته الافتتاحية إلى ضرورة إرساء آلية فورية لاصدار التأشيرات لفائدة رجال الأعمال التونسيين، مشددا على أنّه لا توجد أيّة قيود على حركة رجال الأعمال بين تونس ومصر.ولفت الانتباه إلى أن تراجع المؤشرات المتعلّقة بالتبادل التجاري بين البلدين إلى النصف خلال السنتين الماضيتين بسبب الأزمة الصحيّة, مشددا على وجوب مضاعفة هذه الأرقام في أقرب الآجال، معلنا أنّه سيتم التوقيع خلال انعقاد الدورة 17 للجنة العليا المشتركة التونسيّة المصريّة، وثائق تعاون تيسر بالأساس عمل القطاع الخاص وتستهدف خلق مناخ أعمال بين البلدين.// انتهى //14:39ت م0033