مكة المكرمة 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسأعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن إصدار تحديث خدمة تصحيح الرخص التجارية والتي تمكن عملاءها من أصحاب المنشآت التجارية من تحديث بيانات الرخصة عبر منصة «بلدي»، وذلك لفترة مؤقته حتى تاريخ 2022/08/11، ويسمح لصاحب المنشأة التقدم بطلب الخدمة مرة واحدة لكل رخصة تجارية من بداية انطلاق الحملة حتى مع وجود طلب سابق منتهيوأشارت الأمانة إلى هدف الوزارة بتقليل عدد الزوار في الأمانات عن طريق رقمنة الخدمة والاستفادة منها إلكترونيا في أي وقت، ومن أي مكان، كما أنها جاءت لدعم القطاع التجاري عموما، وأصحاب المنشات التجارية على وجه الخصوص، وتمكينهم من تحديث رخصهم التجارية عبر منصة «بلدي».يذكر أن بعض الرخص قد يتطلب تحديثها رسوم خدمة؛ وذلك بناء على الفرق بين بيانات الرخصة والبيانات المرفقة بطلب الخدمة. وسيتم تقديرها إلكترونيا من خلال حاسبة الرسوم عبر منصة «بلدي»، مع العلم بأنه قد تجري زيارة المنشأة من قبل ممثل البلدية.// انتهى //14:41ت م0035